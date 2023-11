1 z 10

Do końca piękna, uśmiechnięta, z tą charakterystyczną iskrą w oku... Taką właśnie zapamiętamy Annę Przybylską. Polska aktorka odeszła po kilkuletniej walce z nowotworem dokładnie cztery lata temu, 5 października 2014 roku. Ta wiadomość wstrząsnęła całą Polską. Nikt nie spodziewał się, że jej śmierć przyjdzie tak nagle. Sama Przybylska zdawała się wierzyć do końca, że wyzdrowieje. Walczyła do końca, bo miała dla kogo żyć - dla wspaniałego partnera Jarosława Bieniuka i dla trójki ich dzieci. W jednym z ostatnich wywiadów, którego udzieliła magazynowi Viva!, mówiła:

Przesterowałam moją głowę na pozytywne myślenie, żeby cieszyć się życiem. I walczyć, bo mam o co. I wiesz, co - wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem, chodzimy co niedziela na kawę. Bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią, lecz nie narzucam nikomu mojej wiary, nie manifestuję jej i nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedzielną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej. I myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu. Po coś - wyznała w rozmowie z "Vivą!".

W naszej galerii zobaczycie jedne z najpiękniejszych zdjęć Anny Przybylskiej. Nam trudno uwierzyć w to, że od jej śmierci minęły już cztery lata...

