Urlop macierzyński Anny Muchy dobiegł końca. Teraz młoda mama musi łączyć szereg obowiązków zawodowych z wychowywaniem dwójki dzieci - Stefanii i Teodora. Gwiazda nie zapomina też o czytelniczkach swojego bloga, które raczy często zabawnymi wpisami i anegdotami z życia codziennego. Przypomnijmy: Mucha piekła ciasteczka z córką. Trochę jej nie wyszło

Jedna rzecz się nie zmieniła - aktorka wciąż jest jedną z najchętniej fotografowanych gwiazd w naszym kraju. Ostatnio paparazzi przyłapali Muchę na małych zakupach z synem. Gwiazda obładowana torbami wychodziła ze sklepu z akcesoriami dla dzieci Mamissima. Przedsiębiorcza mama wybrała się na nie nowy autem i to nie byle jakim, bo Mercedesem-Benz CLS Shooting Brake. Sprawdziliśmy - jego cena rynkowa to około 300 tysięcy złotych. Anna jest oczywiście ambasadorką samochodowego koncernu i to już od kilku sezonów.

Tak Anna Mucha spędzała deszczowe popołudnie w Warszawie: