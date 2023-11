Reklama

Anna Mucha wraca do gry! Jak donosi nowy "Flesz", aktorka, po dłuższej nieobecności w mediach, szykuje nowy projekt!

Przez ostatnie dwa miesiące byłam kurą domową! Miałam czas dla siebie, rodziny i przyjaciół. Ale laba się skończyła i zabieram się ostro do pracy – mówi Mucha w rozmowie z "Fleszem".

Ania wróciła na plan serialu "M jak miłość", a już na początku lutego ruszy w niemal miesięczną trasę po Polsce z trzema spektaklami: "Pikantni", "Letni dzień" i "Przygoda z ogrodnikiem".

Powoli wychodzę ze stanu "przyczajony tygrys". Szykuję nowy projekt, więc będę się miała czym pochwalić – dodaje.

Zobacz także: Anna Mucha planuje trzecie dziecko?

Co to będzie? Tego Anna Mucha nie chce jeszcze zdradzić, ale zapewnia, że będzie to wejście smoka!

Jesteś ciekaw jak wyglądają dzieciaki Anny Muchy i jak razem z rodziną spędziła zimowy wypoczynek? Te informacje znajdziesz w nowym "Fleszu".

Anna Mucha wraca do gry i na salony!

Aktorka ostatnie miesiące spędziła z rodziną.