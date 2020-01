Anna Mucha w serialu Polsatu! Zmieniła kolor włosów, by wcielić się w nową postać

Anna Mucha dołączyła do obsady serialu Polsatu. Okazuje się, że aktorka pojawi się w nowym sezonie "W rytmie serca"! Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć nowe odcinku hitu i kogo zagra Anna Mucha? Aktorka opublikowała w sieci pierwsze zdjęcie z planu serialu i pokazała, jak będzie zmieni się do nowej roli. Anna Mucha już od wielu lat występuje w "M jak miłość". W produkcji TVP wciela się w postać Magdy, przyjaciółki Kingi Zduńskiej (Katarzyna Cichopek). Teraz przed Anną Muchą kolejne aktorskie wyzwanie!

Serial "W rytmie serca" z Barbarą Kurdej-Szatan i Mateuszem Damięckim w rolach głównych miał swoją premierę we wrześniu 2017 roku. Widzowie poochali nową produkcję Polsatu, a stacja do dziś pokazała pięć sezonów hitu. Już wkrótce na antenie pojawi się szósta seria "W rytmie serca", a do obsady serialu dołączy Anna Mucha! Aktorka w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że zagra Karolinę. Co jeszcze napisała o swojej roli?

już oficjalnie 💪🏼 poznajcie Karolinę 😎 jest ruda i ma piegi i cały czas się uśmiecha (prawie😉), a wszystko to od nowego sezonu @wrytmieserca.official dołączyłam do obsady i baaaardzo się cieszę 👏🏼😁❤️ dziękuje ! Producentom i @polsatofficial ❤️💋☺️ ależ jestem ciekawa Waszych wrażeń !!!! 😁😁😁😁🥰🥰💋💋💋💋 a ruda jestem dzięki @hair4youpl 🥰😍 i mam piękną, naturalną perukę ...!- Anna Mucha zdradziła na Instagramie.

Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl premiera szóstego sezonu "W rytmie serca" została zaplanowana na 1 marca- serial ma być emitowany w niedzielne wieczory. Portal informuje, że w nowych odcinkach pojawi się również Beata Ścibakówna.

Będziecie oglądać nowe odcinki "W rytmie serca"? Zobaczcie, pierwsze zdjęcie z planu serialu opublikowane przez Annę Muchę!

Wiosną Polsat wyemituje 6. sezon serialu.