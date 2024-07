1 z 12

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się już wielkimi krokami - do Gwiazdki zostało kilka tygodni, a początek grudnia to idealny czas na start świątecznych kampanii reklamowych. Z taką ofertą wyszedł już do swoich klientów koncern kosmetyczny Oriflame i jego polska ambasadorka - Anna Mucha. Aktorka pojawiła się właśnie na okładce świątecznego katalogu firmy.

Gwiazda wzięła też udział w specjalnej sesji zdjęciowej, utrzymanej oczywiście w świątecznej stylistyce. Możemy zatem podziwiać ją na tle choinki i prezentów, a całość zrealizowana jest w radosnej konwencji.

Zobaczcie świąteczną sesję Muchy dla Oriflame. Zachęca do zakupów?