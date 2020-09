Anna Mucha w szczerej rozmowie przyznała, że rozważała przerwanie ciąży! Tabletki miała już na dłoni...

Anna Mucha zdecydowała się na bardzo intymne wyznanie. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" gwiazda przyznała, że pierwsza ciąża nie była dla niej na początku radosnym przeżyciem. Co więcej, aktorka zamówiła już tabletki, które miały spowodować przerwanie ciąży! Na ten krok Anna Mucha ostatecznie się nie zdecydowała. Dlaczego? Zobaczcie.

Anna Mucha myślała o przerwniu ciąży. Tabletki miała już na dłoni...

Anna Mucha nie boi się poruszać trudnych tematów. Zawsze otwarcie mówiła o sprawach dotyczących seksualności, czy praw kobiet. Tym razem zdecydowała się na bardzo osobiste, intymne wyznanie w swojej sprawie. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" aktorka wyjawiła, że pierwsza ciąża nie ucieszyła jej od razu, wręcz przeciwnie - była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Rozważała nawet jej przerwanie, a tabletki leżały już na jej dłoni. Na ten krok gwiazda jednak ostatecznie się nie zdecydowała.

Skontaktowałam się z Kobietami na Falach, przysłały mi tabletki. Leżały przez jakiś czas na mojej dłoni, potem w lodówce. Podjęłam inną decyzję, widząc, że mam koło siebie właściwego partnera. Tabletki zostały w lodówce - wyjawiła Anna Mucha w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Dzisiaj Anna Mucha oczywiście jest szczęśliwa, że została mamą.

Dziś mogę powiedzieć, bez żadnych konotacji religijnych, że to było błogosławieństwo i dziękuję za ten dar, ten przypadek. Jestem szczęśliwa i wzruszona. Natomiast na początku wcale taka wzruszona nie byłam - wyjawiła aktorka.

Anna Mucha wyznała również, że niedługo po tym jak sama stanęła przed trudną, życiową decyzją, zgłosiły się do niej dwie kobiety, które chciały przerwać ciążę. Chociaż ona sama tego nie zrobiła, to nikogo nie potępia, ponieważ uważa, że każdy ma prawo do podjęcia świadomej decyzji i nie należy nikogo nigdy oceniać.

Jakiś czas później zgłosiły się do mnie dwie kobiety w ciąży z wielkimi rozterkami. Długo rozmawiałyśmy. Nie oceniałam ich decyzji. Zostawiłam tabletki na stole. Wyszłam - wspomina aktorka.

To naprawdę bardzo odważne i szczere wyznanie. Dzisiaj Anna Mucha jest szczęśliwą mamą Stefanii i Teodora, a pociechy, są dla niej całym światem.

