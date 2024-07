Anna Mucha od dłuższego czasu współpracują z samochodową marką Mercedes. Ostatnio pojawiła się na kolejnej prezentacji nowego modelu auta, zachwycając wszystkich swoimi ciążowymi krągłościami. Przypomnijmy: Mucha w zaawansowanej ciąży na imprezie Mercedesa

Aktorka jest ambasadorką Mercedesa w Polsce, więc chętnie zachwala najnowsze modele ich samochodów i opowiada o swojej pasji do motoryzacji. Podczas jednego z wywiadów na niedawnej prezentacji nieoczekiwanie zdradziła, który model Mercedesa nadaje się najlepiej do... uprawiania seksu.



Przed chwilą dowiedziałam się, że Mercedes E klasa w wersji kombi został uznany za najlepszy samochód do uprawiania seksu. Taka wiedza może się czasem przydać, żeby zabłysnąć (śmiech). Podobno wybrano ten samochód, bo łączy w sobie elegancję i komfort, potrzebny do zaistnienia wspomnianej sytuacji. Jest kombi, więc można to wykorzystać. Niestety nie jeżdżę już tym samochodem, ale może jeszcze wrócę do tego tematu. (śmiech) - wyznała w rozmowie z uljaszowanie.blog.pl.

Mucha przyznała też, że odkąd jest mamą to jej umiejętności prowadzenia auta znacznie zmalały i nie ukrywa, iż macierzyństwo sprawiło, że jest po prostu gorszym kierowcą niż kiedyś.



Odkąd zostałam mamą, jestem zdecydowanie gorszym kierowcą. Nie wiem czy to wynika z tego, że mój mózg wolniej pracuje, czy jest to kwestia tego, że muszę się nad wszystkim kilka razy zastanowić. Bywa, że jestem bardziej roztargniona lub skupiona na kilku rzeczach jednocześnie, co nie sprzyja dobremu prowadzeniu - powiedziała.

Anna Mucha przekonuje was w roli ambasadora samochodów? Zachęciła was do seksu w aucie? ;)

