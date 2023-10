Anna Mucha słynie z ciętego języka i co jakiś czas lubi namieszać w show-biznesie. Czyżby tym razem było podobnie? Część jej obserwatorów doszukuje się drugiego dna we wpisie, w którym poinformowała, że razem z Jakubem Wonsem są już małżeństwem.

Anna Mucha zaskoczyła wpisem o "małżeństwie"

Anna Mucha króluje w polskim show-biznesie od lat. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w "M jak miłość", ale to tylko niewielki ułamek jej zawodowych doświadczeń. Mimo napiętego grafiku aktorce udaje się znaleźć czas na regularne prowadzenie Instagrama, gdzie chętnie wrzuca ciekawostki ze swojego życia, głównie zawodowego.

Anna Mucha doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę mediów, dlatego siłę zasięgów wykorzystuje głównie do nagłaśniania ważnych dla niej spraw czy promocji zawodowych spraw. Rzadko kiedy dzieli się prywatnymi wzmiankami, a w szczególności jeśli chodzi o jej dzieci i związek z Jakubem Wonsem, z którym jest od 2019 roku.

Tym większym zaskoczeniem dla wszystkich okazała się wspólna fotografia z Jakubem Wonsem, która nagle pojawiła się na profilu aktorki. Gdyby tego było mało, Anna Mucha opatrzyła post zaskakującym wpisem... informując o małżeństwie!

- Tak! Tak to się musiało skończyć!

Jesteśmy małżeństwem! I to już z niezłym stażem - napisała Anna Mucha pod zdjęciem z Jakubem Wonsem.

Czy rzeczywiście doszło do ślubu? Część internautów natychmiast pospieszyła z gratulacjami, ale druga część nie wierzy w radosną nowinę i uważa, że para zapewne gra małżeństwo w nowym teatralnym lub filmowym projekcie.

- A mi się wydaje...że mają taką rolę w filmie a wy wszyscy im gratulujecie - Pierwsze co, chciałam składać gratulacje, a pewnie to nowa rola w teatrze lub w filmie. Ale i tak wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia - Z niezłym stażem, czyli małżeństwem filmowym ???? - piszą fani.

Rzeczywiście, pewien szczegół wydaje się od razu zdradzać, że Anna Mucha wcale nie wzięła ślubu. Do wpisu dołączyła hashtag "O mało co", czyli tytuł sztuki teatralnej. Wygląda więc na to, że aktorka postanowiła w swoim stylu zadbać o odpowiednią promocję spektaklu.