Anna Mucha pokazała jak świętowała swoje urodziny! Tort to prawdziwe arcydzieło!

Anna Mucha 26 kwietnia skończyła 40 lat! Chociaż z powodu panującej epidemii koronawirusa gwiazda nie mogła zorganizować hucznej imprezy, to jednak aktorce udało się wspaniale uczcić okrągłe urodziny! Na swoim Instagramie gwiazda pochwaliła się prezentami i przepięknym tortem! Ten wypiek to prawdziwe arcydzieło! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Tak Anna Mucha spędza czas z dziećmi podczas kwarantanny! Do wspólnej zabawy gwiazda wykorzystała... odkurzacz!

Anna Mucha pochwaliła się prezentami i wyjątkowym tortem urodzinowym!

Chociaż trudno w to uwierzyć, to Anna Mucha skończyła już 40 lat! Co więcej gwiazda świętuje podwójnie, bowiem w tym roku przypada także 30 lat pracy artystycznej aktorki i jak wyjawiła w rozmowie z nami, właśnie na tyle lat się czuje!

Czterdziestka? Wolę myśleć, że mam trzydzieści lat, bo dokładnie tyle jestem w polskim show-biznesie. Uważam, że to sukces 30 lat funkcjonować w naszej rzeczywistości i nie zwariować, choć pewnie znajdą się i tacy, którzy zechcieliby to podważyć – powiedziała "Party" Anna Mucha.

Okrągłe urodziny to powód do hucznego świętowania, jednak jak wiadomo w obecnej sytuacji organizacja imprezy nie wchodzi niestety w grę. Mimo wszystko gwiazda spędziła ten dzień wyjątkowo i pochwaliła się tym na Instagramie!

To był naprawdę wyjątkowy i cudowny dzień ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ dziękuje 😈😎😉 dziękuje za cudowne życzenia i propozycje matrymonialne 😜 Mam wszystko ! 💋 - napisała pod zdjęciami aktorka.

Aktorka dostała mnóstwo pięknych prezentów, jednak największe wrażenie na wszystkich zrobił wspaniały tort, ozdobiony pięknymi kwiatami. W komentarzach pod postem gwiazdy pojawiło się oczywiście mnóstwo życzeń od fanów.

- Im starsza tym piękniejsza!🌹 happy birthday Ania 🎂🥂🎉 - Aniu inspiruj ! Jesteś Wyjątkowa ❤️ wszystkiego najlepszego ❤️❤️❤️ - Wszystkiego najlepszego :) no 18 - ka jak nic 🎈🎁🍾 - Przepięknie!❤💛💙💚💜 Niczym mała dziewczynka 😍 uwielbiam Cię!💜 - Wszystkiego dobrego, aby ten uśmiech z twarzy nie znikał ;) - piszą fani Ani Muchy

My również życzymy Ani wszystkiego co najlepsze! Tymczasem zobaczcie jakie piękne prezenty dostała aktorka. Tort to prawdziwe arcydzieło!

Anna Mucha 26 kwietnia skończyła 40 lat! W tym roku aktorka obchodzi również 30 lat pracy artystycznej!