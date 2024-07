Anna Mucha już od dłuższego czasu dba o formę z Reebokiem. Tym razem na konferencji prasowej Reebok, aktorka miała na sobie strój do ćwiczeń z metką Reeboka.

Nam najbardziej spodobały się czarne spodnie do ćwiczeń, które ma na sobie Anna Mucha. Model "Yoga French Terry Pants" kosztują ok. 249 złotych i dostępne są w sklepach Reebok w całej Polsce. Świetne jest to, że wyglądają na legginsy, a są wygodnie jak dresy. Szał!

Zobaczcie więcej zdjęć Anny Muchy z konferencji Reebok: