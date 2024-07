To już pewne! Anna Mucha, która niedawno urodziła 2 dziecko nie zwleka i szybko wraca do pracy. Ostatnio można ją było spotkać w Moliera2, gdzie zaprezentowana została kolekcja zdjęć Therriego Richardsona dla Valentino. Gwiazda, która wciąż walczy z paroma dodatkowymi kilogramami postawiła na wyszczuplającą czerń. Można mówić wiele, ale Mucha niemal zawsze wygląda świetnie!

Anna Mucha swój czarny total look uzupełniła również czarną biżuterią. Dodatki, które miała na sobie pochodzą z kolekcji Tous i wykonane są z pięknego onyksu. Naszyjnik w modnym kształcie misia wykonany jest ze srebra i kosztuje ok. 549 złotych. Zaś masywny pierścień, również tej hiszpańskiej marki to koszt ok. 739 złotych. Według nas to modowy must-have sezonu. A wam, jak się podoba?

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z imprezy w Moliera2: