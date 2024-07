1 z 9

Anna Mucha na początku roku urodziła swoje drugie dziecko. Aktorka nie śpieszy się z powrotem do pracy i na razie oddaje się życiu rodzinnemu. Swoimi refleksjami dotyczącymi macierzyństwa regularnie dzieli się z czytelniczkami bloga, a te z kolei raczą ją własnymi historiami. Przypomnijmy: Fanka wzruszyła Muchę. Gwiazda chce podarować jej prezent

Kilka dni temu paparazzi przyłapali gwiazdę na spacerze z synkiem. Młoda mama, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, tuż po porodzie nie zdecydowała się na ostrą dietę czy ciężkie ćwiczenia. Powrót do pełni formy zajmie jej więc pewnie trochę więcej czasu, a tymczasem jej figura wciąż nosi znamiona dodatkowych kilogramów po ciąży. Jesteśmy jednak pewni, że gdy Anna podejmie decyzję o powrocie do pracy, znów będzie zachwycać szczupłą sylwetką.

Zobaczcie Annę Muchę na spacerze z synkiem: