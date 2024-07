1 z 9

Dzisiaj w Złotych Tarasach odbyła się prezentacja wiosenno-letniej kolekcji marki obuwniczej. Na imprezie pojawiło się grono gwiazd, a wśród nich znalazła się pasjonatka mody - Anna Mucha.

Aktorka dawno nie pojawiała się na salonach, ale jak już to zrobiła to zachwyciła swoją figurą. Mucha wyraźnie schudła co postanowiła podkreślić. Z tego względu na to wydarzenie wybrała biało-czarną mini i elegancką bluzkę. Zgrabne nogi podkreśliła wysokimi, klasycznymi szpilkami, a całość przełamała różowa torebka. Nie da się ukryć, że gwiazda rozkwitła, a wiosna jej służy. Teraz postanowiła się zaopatrzyć w nową parę butów i z dokładnością przyjrzała się, co proponuje marka.

Jak się prezentowała?

