Anna Mucha jest jedną z niewielu gwiazd, które od lat plasują się w gronie najpopularniejszych. Taki status zapewnił jej sporo kontraktów reklamowych i angaż w spektaklu "Single i remiksy", który po raz 99 i 100 zostanie wystawiony podczas tegorocznego Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Zanim to jednak nastąpi, aktorka razem z całą ekipą pracującą nad sukcesem sztuki uczestniczyła w konferencji prasowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami Mucha wyglądała obłędnie. Niebieska rozkloszowana sukienka podkreśliła jej największy atut, jakim są długie nogi.

Do kreacji Anna dobrała pomarańczowe szpilki z paskiem nad kostką i torbę sporych rozmiarów. Pasuje jej taki zestaw? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.

