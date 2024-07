1 z 6

Jak Anna Mucha prezentuje się na co dzień? Gwiazda wygląda tak samo perfekcyjnie jak na czerwonym dywanie. Aktorka została przyłapana w centrum Warszawy, kiedy wychodziła z jednej z modnych cukierni. Anna Mucha wybrała camelowy płaszcz i ewidentnie poczuła już wiosnę, ponieważ zdecydowała się na granatowe szpilki. Pod spód Mucha założyła srebrną spódnicę i granatową koszulą. My nie jesteśmy jednak przekonani do tej ciepłej czapki z pomponem. A Wy?

