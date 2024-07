Jak donosi dziś „Super Express”, Anna Mucha musi się odchudzać. Powód? Podobno pracodawcy i reklamodawcy wymagają od aktorki, aby zgubiła kilka kilogramów. Ale to nie wszystko. Ma tylko trzy miesiące na to, żeby schudnąć, dlatego ostro trenuje razem z trenerem, by osiągnąć cel.

Co na te rewelacje aktorka?

Gdyby media zamiast wysysaniem z palca takich newsów zajęły się wysysaniem tłuszczyku z naszych gwiazd to żadna z nich nie musiałaby się odchudzać! – śmieje się rozmowie z nami Małgorzata Matuszewska, menedżerka Anny Muchy.

Jak się dowiedzieliśmy, Anna Mucha rzeczywiście ćwiczy z indywidualnym trenerem, by dbać o figurę i kondycję, ale robiła to zawsze i to od bardzo dawna. I nie musiała czekać na żadne ultimatum od reklamodawców...