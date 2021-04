Dokładnie dziś, czyli 26 kwietnia, Anna Mucha kończy 41 lat! W rozmowie z magazynem "Party" gwiazda zdradziła, jak zamierza świętować ten wyjątkowy dzień. Okazuje się, że aktorka chciałaby wyjechać za granicę. Niestety, z powodu pademii i przez zobowiązania zawodowe urlop w ciepłych krajach na razie nie wchodzi w grę. Mimo to Mucha zadbała, by dzień urodzin świętować jak nigdy dotychczas! Co dokładnie zaplanowała?

Jak Anna Mucha spędzi 41. urodziny?

Tuż przed urodzinami Anna Mucha pracowała na planie zdjęciowym serialu "M jak miłość". Teraz postanowiła zafundować sobie krótki urlop. Dokąd się wybiera?

Niestety, Zanzibar musi poczekać – śmieje się gwiazda. – Zamierzam zaszyć się na wsi i z kieliszkiem dobrego wina w dłoni świętować urodziny przy ognisku – dodaje.

Część pobytu Ania spędzi z partnerem Jakubem Wonsem i swoimi dziećmi: Stefanią i Teodorem. Potem zakochani będą mieli kilka dni tylko dla siebie. Czego z okazji urodzin życzy sobie Mucha? W zeszłym roku, przy okazji 40. urodzin Mucha zapewniała, że ma już wszystko, czego jej do szczęścia potrzeba. Czy na pewno? Jakie życzenia wypowie dziś, zdmuchując świeczki na torcie?

Wszędzie chodzić ze swoim przyjacielem Photoshopem – żartuje Ania. – A tak poważnie, to zdrowia, szybkiego terminu szczepienia i ściągnięcia maseczki. Życzyłabym sobie, żebym nie zmarnowała tego, co dała mi pandemia, i potrafiła zachować równowagę między pracą a domem. Przez ostatni rok pokochałam go na nowo – mówi Mucha.

A wy czego życzycie Ani?

Więcej o Annie Musze przeczytasz w nowym "Party".

PARTY

Anna Mucha kończy 41 lat!

Z okazji urodzin gwiazda i jej ukochany Jakub Wons wybrali się na krótki wypoczynek na wieś.