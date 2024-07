Każda gwiazda stara się być unikalna i jedyna w swoim rodzaju. Zdarza się jednak, że mniej lub bardziej świadomie, celebryci inspirują się bądź nawet kopiują kolegów i koleżanki, głównie tych z zagranicy. Najczęściej zdarza się to przy sesjach zdjęciowych, gdzie granica między kopią a inspiracją jest naprawdę bardzo cienka. Przypomnijmy: Wpadka Muchy. Jej okładka to plagiat?

Jest też inna możliwość - gwiazdy mają po prostu swoich sobowtórów, w dodatku również znanych. Ostatnio objawiło się kolejne podobieństwo i to dość niespodziewane. Na okładce najnowszego wydania brytyjskiego "Glamour" trafiła Lily Allen. Mocno odchudzona wokalistka to złudzenia przypomina... Annę Muchę. Oczywiście wiele w tym zasługi makijażu i Photoshopa, ale musimy przyznać, że trochę nas to zaskoczyło.

Porównajcie Lily i Annę. Mocno podobne?

