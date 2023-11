Anna Mucha to jedna z tych gwiazd, która chętnie chwali się swoim ciałem. Gwiazda "M jak miłość" często kusi swoimi wdziękami, przez co od lat nazywana jest przez niektórych "symbolem seksu"! 39-latki nie zraża nawet hejt w sieci, gdy pokazuje zdjęcie bez stanika na swoim Instagramie. A na najnowszej fotografii znów go zabrakło, co bardzo spodobało się wielu internautom.

Zobaczcie poniżej zdjęcie, jakim Anna podzieliła się z fanami!