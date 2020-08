Anna Lewandowska pokazała, jak karmi piersią Laurę w pracy. Dziewczynka towarzyszyła mamie w sesji zdjęciowej!

Anna Lewandowska jako mama dwóch córek jest już coraz bardziej doświadczona w temacie macierzyństwa i chętnie porusza tematy związane z dziećmi. Gwiazda na Instagramie nie prezentuje jedynie lukrowanego macierzyństwa, ale otwarcie mówi o tym, że nie zawsze jest łatwo z dwójką dzieci, szczególnie jeśli godzi się opiekę nad dziećmi z aktywnością zawodową. Trenerka właśnie opublikowała nowe relacje na Instastories i pokazała, jak Laura towarzyszy jej w trakcie sesji zdjęciowej. W trakcie pracy obowiązkowo musiała pojawić się przerwa na karmienie dziewczynki i Anna Lewandowska zdecydowała się opublikować w sieci fotografię, na której widać jak karmi piersią! To nie pierwsza gwiazda, która decyduje się na taki krok, promując jednocześnie karmienie piersią!

Anna Lewandowska pokazała, jak karmi piersią Laurę w pracy!

Anna Lewandowska na Instastories chętnie opowiada o swoim powrocie do formy po drugiej ciąży i podkreśla też, że bywają ciężkie dni czy nieprzespane noce, kiedy jest naprawdę zmęczona opieką nad dwójką dzieci. Coraz częściej udaje się trenerce wybrać na samotne wyjście do fryzjera czy na zakupy, co bardzo docenia.

Teraz pochwaliła się pracą nad kolejną sesją zdjęciową, na którą zabrała ze sobą Laurę. Trenerka wyznała w relacji, że dziewczynka miała świetną opiekę, bo mnóstwo osób z tzw. backstage'u chętnie zajmowało się dzieckiem. Kiedy przyszła pora karmienia Anna Lewandowska nakarmiła dziewczynkę, a zdjęciem pochwaliła się w sieci! Gwiazda nie ma oporów, aby karmić piersią w różnych miejscach, również tych publicznych, co w dzisiejszych czasach często wzbudza kontrowersje.

Sami spójrzcie na to intymne i piękne zdjęcie!

Anna Lewandowska spędza z córkami mnóstwo czasu, ale powoli wraca do aktywności zawodowej, realizując kolejne projekty.

