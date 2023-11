Anna Lewandowska od wielu lat może pochwalić się pięknym ciałem. Płaski brzuch i zgrabne nogi to nie tylko efekt morderczych treningów, ale i zbilansowanej diety. Żona Roberta Lewandowskiego bardzo uważa na to, co ląduje na jej talerzu. Anna nie je glutenu, co często podkreśla w wywiadach i na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Ostatnio żona Roberta zapomniała o diecie i w słonecznej Italii pokusiła się na kawałek pizzy, co oznacza, że zjadła gluten. Na efekt nie było trzeba długo czekać. Zobaczcie.

Anna Lewandowska zjadła gluten

Ostatnio Anna Lewandowska odpoczywała we Włoszech. 31-latka nigdy na wakacjach nie zapomina o trzymaniu diety, jednak tym razem było inaczej. Anna zdecydowała się skosztować pizzy z glutenem, którą dawno wykluczyła ze swojego jadłospisu. Niestety, na konsekwencje nie było trzeba długo czekać. Jak zareagował organizm Anny na gluten? Trenerka napisała o tym na InstaStories.

Włochy rządzą się swoimi prawami. Po weekendzie z glutenem kondycja mojej cery – zdecydowanie gorsza, mój brzuch – zdecydowanie gorszy – skomentowała zdjęcie na Instastory.

Jaki z tego wniosek? Lewa pod zdjęciem pizzy napisała "Eliminacja"!

Rozważ wykluczenie ze swojej diety: pszenicy i nabiału krowiego – pszenica jest źródłem glutenu a nabiał krowi – laktozy. Gluten i laktoza są z kolei najczęstszą przyczyną nietolerancji pokarmowych - pisała kiedyś Lewandowska na swoim Instagramie.

Co warto przypomnieć, Anna kilka miesięcy temu udzieliła wywiadu niemieckiej "Gali". W nim powiedziała, że bardzo stara się dbać o dietę swojej rodziny, np. córce stara się wyeliminować pszenicę z diety. Wbrew plotkom nawet i Klarze zdarza się zjeść gluten. Lewandowscy też swoje słabości mają!

Jeśli jemy w restauracji, a Klara widzi, że inne dziecko dostaje chleb, ona również chce kromkę. Oczywiście może jeść pizzę, ale bez glutenu. I zamiast lodów, jest sorbet. Zawsze staram się wybrać coś zdrowszego - powiedziała.

Naszym zdaniem, Anna nie powinna martwić się złamaną zasadą, bo przecież każdemu zdarzają się małe wpadki. Przed pokusami ciężko jest uciec i my to bardzo dobrze rozumiemy!

Anna Lewandowska nie je glutenu