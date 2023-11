Anna Lewandowska to kobieta petarda, której zdecydowanie nie da się zatrzymać. Trenerka prowadzi kilka biznesów, jest ambasadorką różnych marek, a także od dwóch lat spełnia się w roli mamy. Przy tylu obowiązkach na głowie niejedna osoba powiedziałaby "dość". Ale Anna zawsze jest uśmiechnięta, pełna radości i gotowa na kolejne wyzwania! Okazuje się, że żona sportowca miewa też słabsze i gorsze dni, jednak nie chce się z nimi dzielić z fanami. Tym razem zrobiła wyjątek i pokazała, jak wygląda, gdy coś ją smuci... :(

Rzadko widzimy ją smutną, jednak Anna Lewandowska jak każdy człowiek miewa i gorsze dni. Stara się nie obnosić z nimi w sieci. Przecież nikt nie lubi pokazywać, że coś mu nie wyszło czy po prostu złapała go jesienna chandra. Jednak właściwie, dlaczego na Instagramie królują zdjęcia uśmiechniętych osób a o porażkach nie mówimy? Anna Lewandowska postanowiła to zmienić i pokazała zdjęcie, gdy jest zmartwiona...

Tak jak wszyscy jestem tylko człowiekiem i też zdarzają mi się smutniejsze momenty i gorsze samopoczucie. Rzadko dodaje się takie zdjęcia na social media, ale przecież smutek, złość czy płacz to emocje, które towarzyszą każdemu w życiu. Czasem jest tak, że jak ktoś nas pyta co słychać, odpowiadamy, że jest nam chwilowo gorzej, że coś nam nie wyszło, coś nas boli, albo że zwyczajnie jest nam smutno, ale... Co nas nie zabije to nas wzmocni. Prawda? ✨