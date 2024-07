Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie i pisze wprost, że bycie rodzicem "to trudna i odpowiedzialna sprawa". Trenerka nie ukrywa, że ma za sobą wielogodzinne dyskusje z mężem na temat ich dzieci. To trzeba przeczytać!

Anna Lewandowska sama jest mamą dwóch córek i choć udaje jej się łączyć życie zawodowe z rodzinnym, to zdaje sobie sprawę, jak ważny jest czas spędzony z dziećmi. Trenerka nigdy nie ukrywała, że marzy o dużej rodzinie i wielokrotnie wspominała, że ostateczna decyzja na temat kolejnego dziecka jeszcze nie zapadła, a tymczasem teraz podjęła ważny temat i nie ukrywa, że bycie rodzicem to trudna sprawa:

Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa????. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin dyskutując o tym.