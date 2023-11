Czy Anna Lewandowska sprawdziła się w roli dziennikarki TVN? To okaże się już wkrótce. Właśnie ważą się losy jej programu… Odwiedziła amazonki, piłkarki, samotne matki, policjantki. W cyklu reportaży „Sztuki walki” emitowanym przez całą wiosnę w „Dzień Dobry TVN” Anna Lewandowska udowodniła, że potrafi znaleźć się w każdej sytuacji: porozmawiać z nastolatką grającą w derby na wrotkach, ale też z matką osadzoną w zakładzie karnym. Czasem lały się jej łzy, czasem przybijała piątki z przy głośnych okrzykach radości. Kiedy w kwietniu cykl pojawił się na antenie TVN, Ania mówiła „Fleszowi”, że chciałaby w nim pokazać, jak kobiety, które się jednoczą, przenoszą góry. Jednak w czerwcu obejrzymy ostatni odcinek „Sztuk walki”. Postanowiliśmy wiec sprawdzić, czy TVN zamierza przedłużyć współpracę z Anną?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z oglądalności, dlatego zastanawiamy się nad kontynuacją cyklu na jesieni – mówi „Fleszowi” Ewa Baj, producentka „DDTVN”.

Na razie Ania i Robert wyjeżdżają z Klarą na wakacje. Co będzie jesienią? Producenci TVN chcieliby, by Anna pojechała na przykład do koła gospodyń wiejskich.

Więcej - w nowym "Fleszu"!