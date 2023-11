1 z 5

Anna i Robert Lewandowscy nigdy nie ukrywali, że marzą o dużej rodzinie. Przyjście na świat ich córeczki Klary było dla nich wyjątkowym momentem. Para spełnia się w roli rodziców i coraz częściej słyszy pytania, dotyczące rodzeństwa dla Klary. Ostatnio to Filip Chajzer próbował wyciągnąć z Roberta Lewandowskiego, jakie imię nadałby drugiemu dziecku. Sportowiec szybko uciął temat, ale w sieci zawrzało i natychmiast wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy on i Anna planują drugie dziecko. Teraz z kolei to właśnie trenerka wzbudziła podejrzenia, publikując na Instagramie wyjątkowo wymowny wpis. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

