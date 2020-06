Anna Lewandowska tańczy do hitu Shakiry i pokazuje swój brzuch! Tak wygląda jej ciało miesiąc po porodzie!

Anna Lewandowska postanowiła odtworzyć swój taniec do utworu Shakiry, który wykonywała w 8. miesiącu ciąży! Tym razem możemy zobaczyć jak wygląda jej ciało niewiele ponad miesiąc po porodzie. Świeżo upieczona mama Laury wygląda bosko i trzeba przyznać, że też wspaniale się rusza. Zobaczcie!

Zobacz także: Wyprzedaże lato 2020. Anna Lewandowska w spódnicy za 70 złotych. Po ciążowym brzuszku nie ma już śladu!

Anna Lewandowska tańczy do utworu "Hips Don't Lie"! Pokazała brzuch po miesiącu od porodu!

Anna Lewandowska 6. maja po raz drugi została mamą! Na świat przyszła druga córeczka Roberta i Ani Lewandowskich, Laura. Jak wiadomo trenerka bardzo dbała o aktywność fizyczną w czasie ciąży, oczywiście pod kontrolą lekarza. Zdrowa dieta, ćwiczenia oraz sportowy tryb życia od najmłodszych lat przyniosły wspaniałe efekty. Jakiś czas temu gwiazda pokazała zdjęcie swojego brzucha zaledwie 17 dni od porodu! Już wtedy Ania mogła pochwalić się naprawdę niesamowitą sylwetką. Teraz zaś możemy zobaczyć jak wygląda jej ciało po ponad miesiącu od porodu.

Ania Lewandowska postanowiła odtworzyć Tik Toka, którego nagrała w 8. miesiącu ciąży. Wtedy też tańczyła do utworu Shakiry pt.: "Hips Don't Lie" z ogromnym brzuszkiem. Teraz również zatańczyła do tego samego przeboju, a na nagraniu możemy zobaczyć jej piękną i zgrabną sylwetkę! Zdecydowanie aktywność fizyczna w ciąży dała wspaniałe rezultaty, dzięki czemu Ania może już teraz cieszyć się wspaniałą formą. Jednak znając piękną i ambitną trenerkę, na pewno na tym nie poprzestanie i będzie ciężko pracować, aby jeszcze bardziej wyrzeźbić swoje ciało! My jednak już teraz nie możemy wyjść z podziwu.

Dla Ani nie ma rzeczy niemożliwych - świetnie łączy obowiązki macierzyńskie i zawodowe oraz znajduje czas na swoje pasje. Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem! Spójrzcie zatem jak wygląda brzuch trenerki po miesiącu od porodu. My mówimy wielkie WOW!

Instagram

Ania Lewandowska odtworzyła na Tik Toku taniec, który zaprezentowała także w 8. miesiącu ciąży!

Instagram

Ania w swojej relacji na Instagramie zapowiedziała, że jest gotowa na formę życia, ale już teraz wygląda po prostu bosko. Pamiętajmy jednak, że trenerka od wielu lat regularnie uprawia sport i zdrowo się odżywia, co oczywiście ma znaczący wpływ na jej sylwetkę. Każda kobieta po ciąży wraca do formy w swoim indywidualnym tempie i należy pamiętać, że w tym okresie najważniejsze jest przecież dobre samopoczucie oraz zdrowie mamy i dziecka! Warto jednak brać przykład z Ani i oczywiście za zgodą lekarza być aktywną także w ciąży.