Anna Lewandowska złożyła swoim fanom noworoczne życzenia. Trenerka wraz z mężem Robertem wyjechali na egzotyczne wakacje. Nie zdradzili jednak, dokąd się wybrali. Jedno jest pewne - jest bardzo gorąco! Nic dziwnego, że Ania co chwilę wrzuca fotki w bikini!

"Nie jest najsilniejszy z gatunków ten, który przeżyje

ani najbardziej inteligentny, ale jest to ten, który najbardziej reaguje na zmiany..."

(Charles Darwin)

Z Nowym Rokiem niech przyjdą nowe zmiany - tego Wam życzę! - napisała Anna Lewandowska na swoim Facebooku.

To już kolejna tak gorąca fotka z wakacyjnego wyjazdu piłkarza i jego małżonki. Najpierw Robert zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie bez koszulki, które wzbudziło niemałe emocje wśród jego fanek! Lewandowscy nie skupiają się jednak jedynie na słodkim lenistwie, oboje intensywnie trenują nawet na wakacjach! Następnie Ania pokazała fotkę w bikini, a teraz to zdjęcie! Co za widoki! Zazdrościmy! Nie tylko pięknych plenerów, ale i figury! ;)

Posted by Anna Lewandowska on 30 grudnia 2015

Anna Lewandowska złożyła życzenia noworoczne fanom

Trenerka pokazała sexy fotkę w bikini