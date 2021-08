Anna Lewandowska świętuje urodziny Roberta. Pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia i nagrania!

Robert Lewandowski skończył dziś 33 lata. Anna Lewandowska przygotowała dla męża wyjątkową niespodziankę! To nagranie wzrusza do łez.

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie wzruszające nagranie z okazji urodzin ukochanego męża. Dokładnie dziś, 21 sierpnia, Robert Lewandowski skończył 33 lata i właśnie z tej okazji żona piłkarza wrzuciła do sieci niepublikowane do tej pory zdjęcia i filmy, które połączyła w wyjątkowy teledysk. Zobaczcie, co napisała Anna Lewandowska i spójrzcie na te kadry!

Robert Lewandowski skończył 33 lata

Robert Lewandowski należy do grona najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie. "Lewy" osiągnął ogromny sukces, a przy okazji zdobył popularność i sympatię fanów. Dziś Roberta Lewandowskiego na samym Instagramie obserwuje ponad 20 milionów osób!

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku, a to oznacza, że właśnie dziś piłkarz kończy 33 lata! Z okazji urodzin męża Anna Lewandowska opublikowała wzruszajace prywatne nagrania i zdjęcia, których do tej pory nie pokazała swoim fanom.

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie piękne nagranie w którym znalazły się niepublikowane wcześniej zdjęcia i filmy.

Kochanie Ty wiesz…❤️

Dzisiaj ten wspaniały człowiek ma 33 urodziny!

Kocham Cię ❤️- napisała pod nagraniem.

Internauci są zachwyceni wzruszającym nagraniem i składają życzenia Robertowi.

- Coś pięknego ❤️

- ❤️cudny filmik

- Najlepszego kapitanie💪❤💪

- Wszystkiego najlepsza dla Roberta 😘- komentują fani.

My również życzymy Robertowi Lewandowskiemu wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin! :)

