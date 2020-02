Anna Lewandowska przytyła w ciąży! Zdradziła, co sądzi o tym Robert

Anna Lewandowska niedługo po raz drugi zostanie mamą. Żona Roberta Lewandowskiego jest już w 7. miesiącu ciąży. Według niepotwierdzonych informacji, małżeństwo przywita na świecie drugą córeczkę. Jednak oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.

Anna Lewandowska zabrała za to głos w sprawie swojej figury. Okazuje się, że ona również przytyła w ciąży. Co na to Robert Lewandowski? Zobaczcie poniżej!

Ile kilogramów przytyła Anna Lewandowska w ciąży?

Anna Lewandowska nawet w ciąży nie zwolniła tempa. Wciąż ćwiczy, a także prowadzi treningi na organizowanych przez nią obozach. Mogłoby się wydawać, że dodatkowe kilogramy nie są jej straszne. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że Anna Lewandowska również przytyła w ciąży, o czym poinformowała na swoim Instagramie w jednym z komentarzy. Trenerka zdradziła również, jak na zmiany w jej ciele reaguje Robert Lewandowski.

Mój kochany mąż mówi: "Jedz, należy ci się i o nic się nie martw". Kocham, a co do przytycia, od momentu wejścia w III trymestr zaczęło się... Przodem może tak nie widać, ale bokiem... - twierdzi Anna Lewandowska.

Jednak patrząc na jej najnowsze zdjęcia aż trudno uwierzyć, że naprawdę złapała dodatkowe kilogramy. Jej figura jest fenomenalna!

Klara już niedługo doczeka się siostrzyczki lub braciszka