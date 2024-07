Anna Lewandowska jest zdecydowanie największą gwiazdą Gali Mistrzów Sportu. To na jej obecność na tej gali czekali wszyscy fotoreporterzy i dziennikarze, bo to pierwsze oficjalne wyjście Ani, od kiedy ona i jej mąż poinformowali, że wiosną zostaną rodzicami. Dlatego wszyscy czekali na jej pojawienie się na imprezie! Ania Lewandowska nie zawiodła i chętnie pozowała do zdjęć w czarnej, długiej sukni, która podkreśliła jej pierwsze ciążowe krągłości. Suknia ma też seksowne rozcięcie, dlatego możemy podziwiać też piękne nogi Ani. Zobaczcie wideo, jak Anna Lewandowska pozowała do zdjęć! Po odpowiednim dla siebie czasie stanowczo podziękowała reporterom i odeszła.

Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu

W końcu widać brzuszek!