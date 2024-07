Anna Lewandowska poprowadzi warsztaty dla kobiet w ciąży!

Anna Lewandowska poprowadzi po raz piąty warsztaty dla kobiet w ciąży! Gwiazda na swój Instagram dodała post, w którym zaprasza fanki na spotkanie, które odbędzie się w styczniu 2017 roku. Niedługo pojawią się szczegółowe informacje.

Anna Lewandowska mimo, że jest w 5. miesiącu ciąży, pozostaje bardzo aktywna i wciąż ma kontakt ze swoimi fanami. Dlatego już po raz piąty poprowadzi warsztaty dla kobiet w ciąży. W tym roku na pewno przyciągną one prawdziwe tłumy:

TO JUŻ 5 NASZA EDYCJA WARSZTATÓW HEALTHY CIĄŻA DLA PRZYSZŁYCH MAM ????????????

✔️Nie wiesz jak przygotować się do porodu?

✔️Zastanawiasz się jak ćwiczyć i co najlepiej jeść w trakcie ciąży? - pisze Ania.