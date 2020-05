Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z mamą! Tak wyglądała, kiedy była niemowlakiem - ale słodziak!

Dzisiaj święto wszystkich mam, a gwiazdy chętnie dzielą się zdjęciami właśnie z tej okazji. Do tego grona dołączyła również Anna Lewandowska, która pochwaliła się uroczym zdjęciem z mamą sprzed 30 lat! Możemy na nim zobaczyć, jakim Ania była słodkim niemowlakiem. Zobaczcie!

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z mamą z czasów swojego dzieciństwa!

Ania Lewandowska świętuje dzisiaj dzień mamy już dwiema córeczkami! Niespełna 3 tygodnie temu na świat przyszła Laura, a trzy lata temu w rodzinie Ani i Roberta pojawiła się Klara. To z pewnością jest dla niej bardzo wyjątkowy dzień! Gwiazda nie zapomniała dzisiaj także o swojej ukochanej mamie, Marii Stachurskiej. Ania pochwaliła się przepięknym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć właśnie jej mamę oraz trenerkę z czasów kiedy była noworodkiem.

„Mama” to bezpieczeństwo, miłość, spokój, pomoc, oddanie, cierpliwość, poświęcenie. Bardzo jestem wdzięczna mojej MAMIE za to, że wiem co w życiu jest najważniejsze. Rodzina.

Kochane mamy, wszystkie jesteście wyjątkowe i jedyne. Jedyne dla nas dzieci❤️🌹 Wszystkim nam - mamom życzę, dużo ciepła, zdrowia i miłości.

Ps. Kocham to nasze zdjęcie😉 Mała ja z moją Mamą 🤗 - napisała Anna Lewandowska pod zdjęciem z mamą.

Pod postem gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów!

- Piękne zdjęcie😍❤️Wszystkiego dobrego dla wszystkich Mam❤️!!! - Mała Ania ❤️🥰🥰 - Przepiękne zdjęcie ❤️😍😍 - Aniu, piękne zdjęcie i pięknie napisane, mądre słowa ❤️ Wszystkiego najlepszego dla Ciebie i szczęśliwego dnia ze swoimi córeczkami 😍 - Ale śliczny łysolek 😍🙈🙈 zdrówka dla wszystkich mam! 🙏🏻 - piszą fani.

My również dołączamy się do życzeń z okazji dnia mamy! Jak wiadomo każda mama to prawdziwa bohaterka, dlatego życzymy dużo zdrowia i siły! Tymczasem zobaczcie urocze zdjęcie Ani Lewandowskiej z mamą.

Ania Lewandowska sama również świętuje ten piękny dzień jako dumna mama dwóch córeczek, Laury i Klary!