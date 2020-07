Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Laurą. Fanki zachwyciły się jednak jej butami. Idealne na lato!

Anna Lewandowska ostatni weekend spędziła w rodzinnym gronie, ale to nie wszystko! Gwiazda wybrała się też z mężem na wesele i zachwyciła sukienką od polskiej projektantki. Potem znów wskoczyła w sportowy zestaw i poświęciła się zabawie z dziećmi, decydując się na weekend bez Internetu. Zobaczcie, jakie urocze zdjęcie z Laurą pokazała! Dziewczynka ma już dwa miesiące!

Gwiazda pod zdjęciem z Laurą napisała wprost, że czuje się spełniona jako mama dwóch córek. Wyznała też szczerze, że czasem decyduje się w weekendy odciąć od sieci i skupiać tylko na rodzinie.

Zdjęcie trenerki z córeczką zachwyciło Internautów. Podkreślają, że dziewczynka rośnie jak na drożdżach i doceniają też weekendowy look Anny Lewandowskiej. Letni dres od Bohemi soul kosztuje 369 zł, a buty z 4F są dostępne na wyprzedaży za 179 zł.

Pod adresem gwiazdy posypały się komplementy:

Wspaniały widok😍

Piękna mama 😍 ale cudownie się na was patrzy ☺️ Laura rośnie jak na drożdżach ❤️

Weekendy off są the best ❤️

Każdy potrzebuje czasu dla siebie ... 😊cudowne zdjęcie 😍