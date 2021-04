Anna Lewandowska pokazała swoją garderobę. Jest wielkości sporego mieszkania! 

Anna Lewandowska chyba po raz pierwszy zaprosiła fanów do swojej garderoby! Trenerka już kilka razy publikowała w sieci nagrania i zdjęcia ze swojego pięknego domu, ale do tej pory nie pokazywała, jak wygląda miejsce w którym trzyma swoje ubrania. Teraz Anna Lewandowska uchyliła rąbka tajemnicy i pochwaliła się dużą garderobą, Trenerka zdradziła przy okazji, jak dba o porządek w szafach!

Anna Lewandowska pokazała swoją garderobę

Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Monachium, gdzie mają duży piękny dom. Do tej pory fani pary mogli zobaczyć, jak urządzili swój salon, kuchnię, pokoiki dzieci czy piękny duży taras. W domu trenerki i piłkarza królują jasne, naturane kolory, a największe wrażenie robi ogromna przestrzeń we wnętrzach apartamentu.

Do tej pory Anna Lewandowska nie pokazywała fanom, jak wygląda jej garderoba, ale teraz to się zmieniło! Gwiazda sportu podczas relacji na InstaStories zdradziła, że rozpoczyna właśnie porządki w szafach i pochwaliła się jak dba o porządek w ubraniach.

W jaki sposób pozbywam się ubrań? Niczym Marie Kondo, mówiłam Wam o jej książce, którą polecam. Zadaję sobie pytanie, czy coś wzbudza we mnie emocje, czy też nie, a następnie segreguje rzeczy do oddania dalej- zdradziła Anna Lewandowska.

Trenerka zdradziła przy okazji, że wprowadza w życie nową zasadę dotyczącą ubrań.

Nowa zasada: 1 nowa rzecz = 2 stare out- napisała na InstaStories.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się garderoba Anny Lewandowskiej!

Anna Lewandowska pochwaliła się swoją garderobą.

Trenerka po raz pierwszy pokazała swoim fanom wnętrza swoich szaf.

Anna Lewandowska zrobiła porządki w ubraniach.