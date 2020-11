Anna Lewandowska pokazała rozczulające zdjęcie Laury. "Już prawie pół roku z nami!". Zdradziła, jak do niej mówi

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z małą Laurą. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Lada dzień skończy już sześć miesięcy.

Trenerka użyła również wyjątkowego określenia, aby opisać swoją córeczkę. Nie zgadniecie, jak się do niej zwraca.

Na początku maja rodzina Anny i Roberta Lewandowskich po raz kolejny się powiększyła. Dumny tata, jako pierwszy zaprezentował rozczulające zdjęcie z małą Laurą. Trudno uwierzyć, że od tego wydarzenia już minęło pół roku. Trenerka opublikowała właśnie urocze zdjęcie z rodzinnego albumu, świętując nim pierwsze sześć miesięcy w towarzystwie Laury:

Mimo tego, że Anna i Robert Lewandowscy postanowili nie publikować wizerunków swoich dzieci w sieci, to na ich profilach społecznościowych często pojawiają się rodzinne zdjecia. Lewandowscy konsekwentnie chronią wizerunków Laury i Klary, publikując tylko takie zdjecia, na których nie widać ich twarzy.

Najnowsze zdjęcie młodszej córeczki Anny Lewandowskiej szczególnie rozczuliło fanów i trudno im uwierzyć, że minęło już pół roku od jej narodzin:

- Za szybko 🥺 a pamiętam jak 6 listopada Robert pokazał że powiększa się Wasza rodzinka ❤️ Cieszę się, że mam takie super wspomnienia 🙌🏻

- Pół roku ??? Wow ale zleciało 🙈 to prawie tyle ile my tu na ig 😂😂😂

- 😍 Jaka już duża 🤗

- Ale wyrosła 😘 Cudze szybko rosną. A Ania jak 20latka❤️😍

- Rany jak to minęło 🙈