Anna Lewandowska pokazała niepokojące zdjęcie z gabinetu lekarskiego. Trenerka zdradziła, co się stało! 

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories opublikowała niepokojące zdjęcie. Trenerka pozuje na nim w maseczce ochronnej w gabinecie lekarskim. Co się stało? Żona Roberta Lewandowskiego zdradziła swoim fanom dlaczego musiała zgłosić się do specjalistów i jaka jest ich diagnoza. Zobaczcie sami, co napisała Anna Lewandowska!

Anna Lewandowska zmaga się z alergią

Anna Lewandowska na co dzień pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak trenuje, jak spędza czas ze swoimi bliskimi czy też jak wyglądają kulisy jej pracy. Niestety, dziś żona Roberta Lewandowskiego pokazała w sieci niepokojące zdjęcie prosto z gabinetu lekarskiego. Okazuje się, że powodem wizyty u specjalisty jest alergia z którą zmaga się trenerka.

Dawno nie miałam takiej alergii... jak w tym roku. Kogoś z Was dopadło? Czas na testy... mam zamiar przebadać się id A do Z - napisała na Instagramie. - Właśnie robimy testy, zobaczymy co to będzie. Nie wiem czy mieliście te testy, ale zaczyna mnie wszystko swędzieć i to teraz pytanie czy ja mam uczulenie, jakąś alergię na jedną rzecz - mówiła w trakcie testów.

Anna Lewandowska pokazała, jak lekarz wykonuje jej testy, a później gwiazda sportu zdradziła, na co jest uczulona.

Już wiem na co mam uczulenia, chyba na wszystkie możliwe trawy- wyznała trenerka.

Zobaczcie sami, jak wyglądała wizyta Anny Lewandowskiej w gabinecie lekarskim.

Anna Lewandowska zdradziła, że ma uczulenie na trawę.

Trenerka wybrała się na testy, żeby sprawdzić co ją uczula.