Anna Lewandowska zapytała Roberta o Walentynki! Jego reakcja? Tego się nie spodziewała! 

W końcu nadszedł jeden z najpiękniejszych dni dla zakochanych - Walentynki! Wiele gwiazd szykuje dla swojej drugiej połówki wspaniałe prezenty i atrakcje. Jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu są Ania i Robert Lewandowscy. Jak spędzą Walentynki? Najnowszy wpis trenerki w mediach społecznościowych dał jednoznaczną odpowiedź na to pytanie!

Zobacz także: Anna Lewandowska w końcu znalazła czas na odpoczynek! To już siódmy miesiąc ciąży

Anna i Robert Lewandowscy już niedługo powitają na świecie swoje drugie dziecko! Przyszli rodzice są bardzo szczęśliwi i już czekają na narodziny kolejnego potomka. Jak wiadomo Ania jest już w zaawansowanej ciąży i niedawno poinformowała fanów, że po bardzo pracowitych ostatnich miesiącach, planuje odpocząć. Niedawno była na rajskich wakacjach, a teraz... świętuje Walentynki ze swoim ukochanym. Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się urocze zdjęcie z jej mężem! Para zaraża optymizmem i wygląda na to, że już rozpoczęła świętowanie Walentynek! Jak zapowiedziała gwiazda, cały dzisiejszy dzień będzie bardzo piękny!

7:20 poranna kawka, śniadanko 😋☕ to będzie fajny dzień 🙌❤

Zagaduję męża na temat Walentynek...

Na co mój mąż "Dzień jak codzień" 😍😂😋

Hahaha no kocham.❤️

Kochani dużo miłości... Nie tylko w Walentynki. ❤️❤️❤️ - napisała Anna Lewandowska