Anna Lewandowska rzadko pokazuje swojego przystojnego brata, jednak teraz zrobiła wyjątek. Żona Lewego postanowiła opublikować na Instagramie wzruszający wpis, którego głównym bohaterem jest właśnie Piotr Stachurski. W ten sposób uczciła urodziny swojego ukochanego brata!

Inspiruje mnie...

On artysta - ja sportowiec,

On spokojny - ja szalona

On w chmurach - ja na ziemi

On pomyśli - ja zrobię

On poezją, a ja prozą

Można by tak długo, ale... Co najważniejsze - jesteśmy rodzeństwem i choćby nie wiadomo co się działo i ile kilometrów nas dzieliło, zawsze się wspieramy i nigdy nie pozwolimy się skrzywdzić.

Bo w rodzeństwie siła.

Piotruś @piotrekstachurski , inspiruj tak jak to robisz, bądź zawsze dobrym człowiek, jakim na co dzień jesteś. Niech uśmiech i optymizm nigdy Cię nie opuszczają - napisała pod ich wspólnym zdjęciem Anna Lewandowska.