Anna Lewandowska otworzyła niedawno swój sklep internetowy, w którym sprzedaje gadżety kuchenne, sportowe i przyrządy do ćwiczeń. Można w nim kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Oczywiście wszystko sygnowane logo "HPBA", co jest skrótem od nazwy jej bloga - Heathy Plan by Ann.

Co można kupić w sklepie internetowym Anny Lewandowskiej?

Produktem, który wzbudził dużo emocji fanów Anny Lewandowskiej jest spora bawełniana torba na podręczne artykuły lub rzeczy na trening. Kosztuje 139 zł. Spora część internautów napisała na profilu gwiazdy, że ta kwota jest mocno zawyżona, ale nie dla wiernych fanek Lewandowskiej. Co jeszcze znajdziemy na stronie? Od tej pory posiłki według przepisu Anny Lewandowskiej możecie przygotowywać na desce do krojenia za 129 zł. Taką samą kwotę wydacie na fartuch kuchenny z hasłem motywującym "Never give up" (czyli "Nie poddawaj się"). W ofercie są także szklane podkładki na stół za 69 zł, koszulki po 59 zł, a nawet "Słoik w ubranku na zimne napoje" za jedyne 69 zł.

Jest też coś dla osób, które nie chcą wydać aż tyle, a identyfikują się z filozofią zdrowego życia Anny Lewandowskiej. To delikatne bransoletki, które można kupić już za 12,99 zł. W sklepie znajdziecie również obie pozycje książkowe gwiazdy.

Torba ze sklepu Anny Lewandowskiej

Zmieścisz w nią wszystko :)Torba z moim ulubionym hasłem NEVER GIVE UP w sprzedaży na stronie:...

Posted by Anna Lewandowska on 27 września 2015

Moje 10 zdrowych przykazań ???? znajdziesz na stronie www.annalewandowska.com #healthy My 10 healthy Commandments ????available on my website www.annalewandowska.com #healthyplanbyann #AnnaLewandowska #NeverGiveUp Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) 30 Wrz, 2015 o 2:12 PDT

