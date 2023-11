Reklama

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa! Tylko w tym roku trenerka rozkręciła projekt Baby by Ann, wypuściła nowe produkty z linii Foods by Ann, a także otworzyła swoją pierwszą kawiarnię na warszawskim Wilanowie - Foods By Ann Healthy Store. Kawiarnia szybko stała się bardzo popularna wśród mieszkańców warszawskiego Wilanowa. Dlatego Lewandowska idzie za ciosem i otwiera kolejne lokale!

Anna Lewandowska otwiera kolejne kawiarnie Foods By Ann Healthy Store

Jak udało nam się dowiedzieć, Ania w przyszłym roku planuje otworzyć aż sześć kawiarni! Gdzie? W Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie. Pierwsza z nowych kawiarni będzie miała swoje otwarcie już w styczniu w Poznaniu! Plan Ani obejmuje również nową lokalizację w Warszawie, która ma zostać otwarta już w lutym.

W kawiarniach Ani będzie można kupić słynne batony, energy drinki, a także smoothies, owsianki czy soki wyciskane metodą cold press. Dodatkowo w sklepie internetowym marki Foods By Ann można kupić zupy, puddingi, owoce w czekoladzie, płatki, musli, ekologiczny olej kokosowy czy masło z nerkowców. Do oferty Foods By Ann dołączają właśnie nowe batony z polewą czekoladową oraz napój energetyczny na bazie soku NFC.

Myślicie, że kawiarnie ze zdrowymi napojami i deserami to dobry pomysł na biznes?

Ania Lewandowska w Foods By Ann Healthy Store

W przyszłym roku Ania otwiera kolejne kawiarnie!