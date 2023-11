Nie da się ukryć, że każda nowa fotografia brzuszka Anny Lewandowskiej wzbudza ogromne emocje. Oczywiście głównie ze względu na ostatnie doniesienia, jakoby trenerka spodziewała się drugiego dziecka. Trzeba przyznać, że fanki Anny Lewandowskiej z niecierpliwością czekają na informacje o kolejnej ciąży i potrafią wprost pytać o to swoją idolkę. Anna Lewandowska zazwyczaj cierpliwie odpowiada, czasem żartuje sobie z tematu, a raz nawet zdenerwowała się na fankę!

Nie wierzę w to co czytam... Czy już naprawdę nie można nosić ani oversizowych ubrań, czy też poruszać tematu swojego rodzeństwa? (...)... Jeśli w co drugim poście ktoś sugeruje w komentarzach, że jestem w ciąży, a w mediach mniej więcej, co tydzień... Ah bo wiele osób też zapomina, że to prywatna sprawa... - napisała wtedy trenerka.