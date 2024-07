Anna Lewandowska pisze o... wypróżnianiu! Ciężarna trenerka zaskoczyła swoim wpisem na Facebooku, w którym zwraca uwagę na bardzo ważny temat, o którym tak mało informują media, czyli o pracy naszych jelit i... kupie. Żona Roberta Lewandowskiego na swoim blogu zwraca uwagę, jak sami możemy rozpoznać, czy nasze jelita pracują prawidłowo.

Anna Lewandowska na podstawie książki "Historia wewnętrzna" opisuje swoim fanom na blogu, jak rozpoznać czy jelita pracują prawidłowo. Jak widać, ciężarna trenerka, która prowadzi właśnie obóz treningowy Dojo Stara Wieś, nie boi się poruszać nawet tak "delikatnych" tematów, jak wypróżnianie.

Swój post na blogu zaczyna tak:

Gówniana sprawa”, czyli… kupa prawdę nam powie. Temat jest niesmaczny i pewnie dlatego spychany poza margines, ale uwierzcie mi bardzo istotny. Mówi się, że życie zaczyna się od jelita i sporo w tym racji. [...] Wyobraź sobie teraz kawałek sernika z bitą śmietaną, wuzetkę lub tort o smaku Oreo. Chwilowa rozkosz, my czujemy się dobrze, ewentualnie poza małymi wyrzutami sumienia ;). Wszystko jest w porządku bo mózg i kubki smakowe są zaspokojone …a tymczasem nasz przewód pokarmowy „zakasa rękawy” i bierze się do bardzo ciężkiej pracy… Jej efektem końcowym KUPA i to ona prawdę nam powie. - pisze Ania w swoim nowym poście.