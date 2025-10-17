Anna Lewandowska, znana trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego, niedawno odwiedziła Nowy Jork. Powodem jej podróży był pokaz kultowej marki bieliźnianej Victoria’s Secret, na który została zaproszona. Podczas pobytu w mieście relacjonowała swoją podróż, pokazując przygotowania do wydarzenia oraz chwile spędzone na zwiedzaniu metropolii.

Reklama

Lewandowska zamieściła w mediach społecznościowych relacje z nowojorskich ulic, dzieląc się między innymi tym, że była zaczepiana przez przechodniów zachwyconych jej kolorem włosów. Szczególne wrażenie zrobiła na niej Adriana Lima, z którą udało jej się nie tylko zrobić wspólne zdjęcie, ale również chwilę porozmawiać.

Anna Lewandowska dała popis na lotnisku

Po zakończeniu wizyty w Nowym Jorku i uczestnictwie w pokazie Victoria’s Secret, Anna Lewandowska wracając do kraju postanowiła zabawić się w modelkę. Gdy znajdowała się na lotnisku, weszła na ruchomy chodnik i zaczęła poruszać się w sposób przypominający modelki z wybiegów Victoria’s Secret.

Lewandowska wysyłała w powietrze pocałunki, przybierała różne pozy i poruszała się z gracją typową dla profesjonalnych modelek. Całość wydarzenia przypominała prywatny pokaz mody w nietypowej scenerii. Ten krótki, lecz widowiskowy moment został zarejestrowany i udostępniony przez samą Lewandowską, która nie ukrywała, jak bardzo zainspirowało ją wydarzenie w Nowym Jorku.

POV: Wracasz z pokazu Victoria's Secret napisała Lewandowska.

Anna Lewandowska zaskoczyła pracownika lotniska

Nietypowe zachowanie Anny Lewandowskiej nie umknęło uwadze otoczenia. Gdy mijała jednego z pracowników lotniska, jego reakcja była wymowna. Mężczyzna spojrzał na nią z wyraźnym zaskoczeniem i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Widok gwiazdy przechadzającej się po terminalu niczym po wybiegu dla modelek był dla niego z pewnością niecodziennym doświadczeniem.

Trudno się dziwić, w końcu polska gwiazda wracała z jednej z największych imprez modowych. Warto przypomnieć, że Anna Lewandowska pokazała się w małej czarnej na pokazie Victoria's Secret.

Anna Lewandowska podbiła Nowy Jork

Całe wydarzenie na lotnisku miało swoje źródło w ogromnym wrażeniu, jakie zrobił na Annie Lewandowskiej pokaz Victoria’s Secret w Nowym Jorku. Trenerka przyznała, że występ modelek był dla niej niezwykle inspirujący, a atmosfera wydarzenia sprawiła, że sama zapragnęła poczuć się jak jedna z nich.

Widoczna fascynacja modą i występami scenicznymi przeniosła się z wybiegu na teren lotniska, gdzie Anna Lewandowska zdecydowała się na swój mały „debiut” w roli modelki. Widać było, że czerpała z tego ogromną przyjemność, a jej ekspresja, gesty i sposób poruszania się nawiązywały bezpośrednio do stylistyki pokazów Victoria’s Secret.

Reklama

Zobacz także: Bagi i jego partnerka z "TzG" polecieli do Barcelony. Tak wspiera ich Anna Lewandowska