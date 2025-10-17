Anna Lewandowska nieźle zaszalała na lotnisku. Pracownik przecierał oczy ze zdumienia. Jest nagranie
Anna Lewandowska, zainspirowana pokazem Victoria’s Secret, urządziła własne show na lotnisku. Jej stylizowany spacer po ruchomym chodniku zaskoczył nawet pracownika lotniska, który nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył.
Anna Lewandowska, znana trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego, niedawno odwiedziła Nowy Jork. Powodem jej podróży był pokaz kultowej marki bieliźnianej Victoria’s Secret, na który została zaproszona. Podczas pobytu w mieście relacjonowała swoją podróż, pokazując przygotowania do wydarzenia oraz chwile spędzone na zwiedzaniu metropolii.
Lewandowska zamieściła w mediach społecznościowych relacje z nowojorskich ulic, dzieląc się między innymi tym, że była zaczepiana przez przechodniów zachwyconych jej kolorem włosów. Szczególne wrażenie zrobiła na niej Adriana Lima, z którą udało jej się nie tylko zrobić wspólne zdjęcie, ale również chwilę porozmawiać.
Anna Lewandowska dała popis na lotnisku
Po zakończeniu wizyty w Nowym Jorku i uczestnictwie w pokazie Victoria’s Secret, Anna Lewandowska wracając do kraju postanowiła zabawić się w modelkę. Gdy znajdowała się na lotnisku, weszła na ruchomy chodnik i zaczęła poruszać się w sposób przypominający modelki z wybiegów Victoria’s Secret.
Lewandowska wysyłała w powietrze pocałunki, przybierała różne pozy i poruszała się z gracją typową dla profesjonalnych modelek. Całość wydarzenia przypominała prywatny pokaz mody w nietypowej scenerii. Ten krótki, lecz widowiskowy moment został zarejestrowany i udostępniony przez samą Lewandowską, która nie ukrywała, jak bardzo zainspirowało ją wydarzenie w Nowym Jorku.
POV: Wracasz z pokazu Victoria's Secret
Anna Lewandowska zaskoczyła pracownika lotniska
Nietypowe zachowanie Anny Lewandowskiej nie umknęło uwadze otoczenia. Gdy mijała jednego z pracowników lotniska, jego reakcja była wymowna. Mężczyzna spojrzał na nią z wyraźnym zaskoczeniem i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Widok gwiazdy przechadzającej się po terminalu niczym po wybiegu dla modelek był dla niego z pewnością niecodziennym doświadczeniem.
Trudno się dziwić, w końcu polska gwiazda wracała z jednej z największych imprez modowych. Warto przypomnieć, że Anna Lewandowska pokazała się w małej czarnej na pokazie Victoria's Secret.
Anna Lewandowska podbiła Nowy Jork
Całe wydarzenie na lotnisku miało swoje źródło w ogromnym wrażeniu, jakie zrobił na Annie Lewandowskiej pokaz Victoria’s Secret w Nowym Jorku. Trenerka przyznała, że występ modelek był dla niej niezwykle inspirujący, a atmosfera wydarzenia sprawiła, że sama zapragnęła poczuć się jak jedna z nich.
Widoczna fascynacja modą i występami scenicznymi przeniosła się z wybiegu na teren lotniska, gdzie Anna Lewandowska zdecydowała się na swój mały „debiut” w roli modelki. Widać było, że czerpała z tego ogromną przyjemność, a jej ekspresja, gesty i sposób poruszania się nawiązywały bezpośrednio do stylistyki pokazów Victoria’s Secret.
