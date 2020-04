Anna Lewandowska na dość kwarantanny!? „Kiedy to się skończyyyyyy??!!" 

Anna Lewandowska z racji epidemii koronawirusa spędza czas w izolacji razem z mężem i córką. Trenerka jest już w 8. miesiącu ciąży i wraz z przedłużającą się kwarantanną zaczęła myśleć o tym, jak będzie wyglądało jej życie, kiedy epidemia w końcu się skończy! Anna Lewandowska przyznaje, że docenia czas z rodziną, ale ma też gorsze dni i pyta wprost kiedy to się skończy?

Anna Lewandowska otwarcie przyznała, że docenia ten czas w domu z Klarą. Świetnie się razem bawią, dziewczynka z pewnością jest zachwycona, że ma oboje rodziców cały czas w domu, ale trenerka po tylu dniach w izolacji powoli ma już dosyć i chciałaby już wrócić do "normalności":

Nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować wydarzenia, które dzieją się wokół nas, ale mamy wpływ jak na nie reagować - dla własnego zdrowia.

Wczoraj miałam przełomowy DZIEŃ - zapytałam KIEDY TO SIĘ SKOŃCZYYYYYYYY??!! Pękło we mnie. Ale dałam sobie chwilę na oddech i zaczęłam spisywać, co będzie, kiedy wrócimy do normalności. Bo nic nie będzie już takie samo…

Za to z pewnością będziemy jeszcze mocniej doceniać każdy dzień, każdy normalny codzienny dzień...