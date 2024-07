Dziś w Warszawie odbyła się aukcja organizowana przez Fundację TVN “Nie jesteś sam”, która razem z Mennicą Polską przystąpiła do kampanii “Cała reszta to szczęście”. Na potrzeby akcji Mennica Polska wyprodukowała „Szczęśliwe Dukaty” o równowartości 5 zł, które zaprojektowane zostały przez największe gwiazdy TVN.

Jak udało nam się dowiedzieć, bohaterką dzisiejszej aukcji “Szczęśliwe dukaty” była Anna Lewandowska, która za obraz wystawiony na aukcji zapłaciła 200 tysięcy złotych! Jej mąż rocznie w klubie Bayern Monachium zarabia 11 milionów euro (47,3 miliona złotych). Zatem 200 tysięcy to dwa dni pracy Roberta - dziennie zarabia 30,5 tys. euro (131 tys. zł.).

Czyżby Ania sama zrobiła sobie prezent z okazji urodzin, które dzisiaj obchodzi? Jej mąż Robert Lewandowska dodał dziś ich romantyczne zdjęcie na Facebooku, które podpisał:

To zdjęcie oddaje więcej niż tysiąc słów. Pozostań sobą..Wszystkiego najlepszego Anna Lewandowska.

