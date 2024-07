Anna Lewandowska obchodzi dzisiaj urodziny! Żona Roberta Lewandowskiego kończy 28 lat. Jak spędza urodzinowy dzień? Rano udała się oczywiście na siłownię, by odbyć obowiązkowy trening. To chyba nikogo nie dziwi. ;) Później pozwoliła sobie na chwilę przyjemności i odpoczynku przy kawie oraz swoim ulubionym batonie. Znalazła też moment, by zamieścić na Facebooku wpis, który chwyta za serca. Podziękowała w nim swojej ukochanej mamie.

Gdy coś osiągamy lub rozwiązujemy problem mówimy, że jesteśmy szczęśliwi.

Czujemy wtedy radość, satysfakcję, dumę – emocje, które w końcu mijają.

Zaś SZCZĘŚCIE może być stanem trwającym dłużej. Osiągamy je chwili, w której docenimy to co mamy. Rodzinę, oddanych wokół ludzi, przyjaciół, pracę, możliwość rozwijania pasji, czyjś miły gest, uśmiechy, swoje zalety, piękno natury, zdrowie️. Nawet, gdy nie wszystko się układa, możemy wywoływać w sobie wdzięczność, ćwiczyć i uzbrajać na gorsze chwile. Codziennie można znaleźć wiele powodów do WDZIĘCZNOŚCI, a więc także do bycia SZCZĘŚLIWYM. Taka praktyka pomaga w budowaniu pewności siebie. Dzisiaj jestem wdzięczna mojej MAMIE, która dokładnie 28 lat temu urodziła mnie. MAMO DZIĘKUJĘ CI - napisała Anna Lewandowska na swoim profilu.

Pod postem Ani natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami urodzinowymi dla trenerki. Czego fani życzą Lewandowskiej?

Aniu, z okazji urodzin tradycyjne 100 lat i troszkę więcej, spełnienia marzeń! Wszystkiego najlepszego! Piękny wpis! Tak, szczęście może być stanem chronicznym! Piękna, młoda, z sukcesami. spełnienia marzeń. Wytrwałości i więcej motywacja dla nas. Zdrowie najważniejsze więc tego ci życzę zawsze... reszta sama przyjdzie.

Redakcja Party.pl również przyłącza się do życzeń!

Anna Lewandowska kończy 28 lat. We wpisie na FB podziękowała mamie.

Urodzinowy dzień Ania rozpoczęła oczywiście na siłowni. :)