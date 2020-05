Anna Lewandowska już urodziła? Pokazała piękne zdjęcie

Anna i Robert Lewandowscy po raz drugi zostali rodzicami? To pytanie już od kilku dni zadają sobie chyba wszyscy fani trenerki i piłkarza. Para od kilku miesięcy szykuje się do narodzin kolejnej pociechy - o tym, że Ania jest w ciąży Robert Lewandowski poinformował dokładnie 6 listopada, podczas meczu Ligi Mistrzów. "Lewy" zdradził wówczas, że jego żona jest już w czwartym miesiącu ciąży, co mogło oznaczać, że poród mógł być zaplanowany na koniec kwietnia. Ostatnio niektórzy fani pary zaczęli podejrzewać nawet, że drugie dziecko Anny i Roberta Lewandowskich jest już na świecie i wkrótce para pochwali się swoim szczęściem. Trenerka zdementowała wszystkie plotki pokazując się w dopasowanej sukience na urodzinach małej Klary- kreacja mocno podkreśliła ciążowy brzuszek trenerki. Teraz Anna Lewandowska pokazała w sieci nowe zdjęcie! Czy to już?

Anna Lewandowska pokazała, jak spędza poranki z mężem

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie piękne zdjęcie, na którym pozuje razem z ukochanym mężem. Trenerka zdradziła, że po raz kolejny razem piją poranną kawę.

Poranna kawa z moim mężem ☺

Od 13 lat nie mieliśmy chyba tylu wspólnych poranków🙈😎

Nie dość, że z mężem to jeszcze z jego kawką😇☺️- napisała Anna Lewandowska.

Wydaje się więc, że Anna i Robert Lewandowscy wciąż czekają na narodziny drugiego dziecka. Ostatnio trenerka przyznała, że rozpoczęła już odliczanie do porodu - wygląda więc na to, że maleństwo może pojawić się na świecie w każdej chwili.

Przypominamy, że Anna i Robert Lewandowscy do tej pory nie zdradzili, jakiej płci będzie ich drugie dziecko. Wiadomo jednak, jak wygląda pokoik maleństwa - jest bardzo stylowy! (Anna Lewandowska pokazała piękny pokoik drugiego dziecka! Spójrzcie na to łóżeczko!)

Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie z mężem.

Instagram

Para czeka na narodziny drugiego dziecka.

Instagram

To już niebawem!