Anna Lewandowska już nie tęskni za Robertem Lewandowskim? Pokazała zdjęcia z przystojniakiem!

Sebastian Karpiel-Bułecka będzie gościem najbliższego odcinka show Kuby Wojewódzkiego. Showman nie mógł przepuścić takiej okazji i nie spytać muzyka o to, jak czuje się w roli ojca. To nie wszystko! Poprosił go nawet o pokazanie, jak karmi się dziecko oraz zaśpiewanie kołysanki. I muzyk zrobił to! Trzeba przyznać, że widok Sebastiana karmiącego lalkę i śpiewającego kołysankę jest uroczy :-) ZOBACZ: Sebastian Karpiel-Bułecka: "Paulina jest stabilna emocjonalnie..." O co chodzi? Zapowiedź programu Kuby Wojewódzkiego z Sebastianem Karpielem-Bułecką: Z A P R A S Z A M !!!k. Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 6 listopada 2015 Gościem Kuby Wojewódzkiego będą też gwiazdy Internatu - Abstrachuje.TV czyli m.in. Czarek Jóźwik czyli chłopak Maffashion. Będziecie oglądać? młodzi, piękni, zdolni, bogaci + zdolny i bogatywe/wtorekautor Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 5 listopada 2015 W tym tygodniu nagrywamy w czwartek !Moimi gośćmi będą Bracia Marx Internetu czyli ABSTRACHUE !!!Jeśli chcecie wpaść na nagranie to SMS o treści KUBA pod numer7 3 3 16 35 12ukłonyk. Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 4 listopada 2015