Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat zagra w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Przed nami ciężki bój z reprezentacją Francji, ale z takim wsparciem z pewnością wszystko ułoży się po naszej myśli! Anna Lewandowska oraz jej córeczki - Laura i Klara już są gotowe na to, aby wesprzeć Roberta Lewandowskiego i cała drużynę. Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia, którymi pochwaliła się piękna trenerka.

Tak Anna Lewandowska z córeczkami kibicuje Robertowi Lewandowskiemu i polskiej reprezentacji

Wielkie, piłkarskie emocje przed nami, bo reprezentacja Polski właśnie walczy o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Czy w końcu odnotujemy historyczny sukces? Wszyscy oczywiście w to głęboko wierzą, ale nie ulega wątpliwości, że z reprezentacją Francji czeka nas ciężka przeprawa. Nic więc dziwnego, że żona naszego napastnika, Roberta Lewandowskiego, już jest gotowa do kibicowania. Właśnie piękna trenerka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z córkami - wszystkie trzy panie są ubrane w biało-czerwone stroje i zagrzewają naszych reprezentantów do walki!

- Go Poland ???????????????? - napisała Anna Lewandowska.

Instagram/Anna Lewandowska

Pod nowym postem Anny Lewandowskiej pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

- Ale rewelacyjne zdjęcie ????Do boju Polsko ❤️❤️❤️???????? - ❤️❤️❤️ fantastycznie ???? - Nasze gwiazdy???? Najlepsze wsparcie dla naszej drużyny ????????❤️????????Jesteśmy z Wami????❤️???????? - Nieważne jaki wynik - i tak jesteśmy dumni!!❤️ - Wszyscy wspieramy naszą reprezentację! ♥️⚽️ DO BOJU ???????? - piszą fani.

Instagram/Anna Lewandowska

My oczywiście również trzymamy mocno kciuki za Roberta Lewandowskiego i polską reprezentację! Mamy nadzieję, że już dziś wieczorem będziemy cieszyć się z historycznego awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata!

Instagram/Anna Lewandowska