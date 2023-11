Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski twierdzi, że Anna Lewandowska doskonale go zna, dlatego wie, jak do niego dotrzeć i jak mu pomóc. Nigdy nie motywuje go za pomocą banalnych regułek typu: „Będzie dobrze” czy „Nic się nie stało”, tylko działa jak prawdziwy coach. Zna się też na sporcie!

„Ona ma swoje techniki, które mi pomagają”, powiedział niedawno o swojej żonie Robert Lewandowski w programie „Fakty po Faktach”.

Nic więc dziwnego, że Ania w tak ważnym dla męża momencie, jakim jest mundial, rzuca wszystko i razem z córką Klarą jedzie do Rosji, by go wspierać. Jak dowiedział się „Flesz”, Ania na pewno obejrzy z trybun wszystkie trzy grupowe mecze naszej reprezentacji. A co jeśli awansujemy do fazy pucharowej rozgrywek?

Lewandowska nie ma pewności, czy wtedy będzie mogła zostać w Rosji. Ale nawet gdyby obowiązki zawodowe wezwały ją do Polski, zrobi wszystko, by dalej pomagać naszej reprezentacji.

